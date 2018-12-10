مودريتش يشيد بزيميليه في ريال مدريد.. وينتقد كارهى بنزيما

أشاد النجم الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، لاعبوسط ريال مدريد الاسباني، بزميليه في الفريق، كريم بنزيما، ورافائيل فاران.





وقال مودريتش في تصريحات صحفية: "أعتقد أن الناس لا يدركون مدى جودة بنزيما، لا يدركون مدى أهمية وجوده في فريقنا".





واختتم بقوله: "رافاييل فاران لاعب عظيم، ولكن قبل كل شيء شخص جيد، واحد من أفضل المدافعين في العالم".