مودريتش يشيد بزيميليه في ريال مدريد.. وينتقد كارهى بنزيما
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 08:19 معمر عبدالعزيز
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أشاد النجم الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، لاعبوسط ريال مدريد الاسباني، بزميليه في الفريق، كريم بنزيما، ورافائيل فاران.
وقال مودريتش في تصريحات صحفية: "أعتقد أن الناس لا يدركون مدى جودة بنزيما، لا يدركون مدى أهمية وجوده في فريقنا".
واختتم بقوله: "رافاييل فاران لاعب عظيم، ولكن قبل كل شيء شخص جيد، واحد من أفضل المدافعين في العالم".
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