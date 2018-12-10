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تعرف على راتب بروس مع الأهلي

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 08:22 م
تعرف على راتب بروس مع الأهلي
ستيف بروس
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علي نبوي
 
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توصل مسئولو النادي الأهلي إلى اتفاق شبه نهائي مع الإنجليزي ستيف بروس لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفا للمقال باتريس كارتيرون.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الاتفاق مع المدرب الإنجليزي تم حيث سيحصل على راتب 120 ألف دولار شهريا، فيما يحصل الجهاز المعاون على 30 ألف دولار.

ويسعى مجلس إدارة النادي الأهلي إلى تعيين مدير فني جديد للفريق الأول لكرة القدم، في ظل ارتباط الفريق بمباريات هامة في البطولة المحلية والإفريقية.

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