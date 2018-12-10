سعر الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين بعد ارتفاعه عالميًا

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين، بالرغم من ارتفاع سعر الدولار عالميًا، بعد إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تأجيل تصويت البرلمان على البريكست، لكنها لم تحدد موعداً بديلاً لذلك.





وبلغ أعلى سعر لشراء الدولار 17.89 جنيها في مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما بلغ أقل سعر لبيع الدولار عند مستوى 17.88 جنيها في البنك الأهلي المصري.

وجاء سعر الدولار حسب أخر تحديث كالتالي:





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصري





17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك مصر





17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك القاهرة





17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك كريدى أجريكول





17.87 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى





17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية





17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار فى السوق الموازي





سجل متوسط سعر الدولار 17.90 جنيه.



