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ما لا تعرفونه عن الفنان الراحل محمود القلعاوي

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 08:16 م
ما لا تعرفونه عن الفنان الراحل محمود القلعاوي
صورة أرشيفية
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شيماء عطية
 
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رحل الفنان الكبير محمود القلعاوي عن عالمنا بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز ال 79 عامًا وذلك مساء اليوم الإثنين في منزله.

 

ومن المقرر أن يشيع جثمانه بعد ظهر غد الثلاثاء من مسجد عمر بن عبد العزيز بجوار نادي هليوبليس.

 

وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ٨ معلومات عن الراحل.


١- ولد محمود القلعاوي في الثاني عشر من نوفمبر ١٩٣٩. 

 

٢- والده هو الفنان عبدالحليم القلعاوي، وشقيقته هي الفنانة إحسان القلعاوي.

 

٣- حصل على ليسانس الحقوق عام ١٩٦٤.

 

٤  شارك في العديد من المسرحيات الهامة منها: "الجوكر"، و"أنت حر"، و"أنا ومراتي ومونيكا". 

 

٥- من أشهر الأفلام التي شارك فيها: "ريا وسكينه"، و"هدى ومعالي الوزير"، و"لا من شاف ولا من دري".

 

٦- وفي التلفزيون، شارك في مسلسلات ناجحة أبرزها: "رحلة المليون"، و"برج الكابر".

  

٧- له تجربة وحيدة في مجال الإعلانات وكانت في عام ١٩٩٠، وكانت لأحد أنواع البسكويت.

 

 ٨- ظهوره الأخير من خلال فيلم "علي سبايسي" مع حكيم.

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