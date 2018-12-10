تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا.. مباراة نارية بين ليفربول ونابولي
لا يملك أغلب مشاهدي كرة القدم في المنطقة العربية اجهزة
بي إن سبورت الناقلة حصرياً عبر قنواتها المشفرة بطولة دوري أبطال أوروبا 2019 والتي
يتابعها عشاق المستديرة باهتمام طوال منافساتها.
وهناك بعض القنوات المفتوحة الناقلة لمنافسات بطولة دوري
أبطال أوروبا 2019 عبر تردداتها مجاناً لجميع محبي كرة القدم حول العالم، فكل ما عليك
فعله هو ضبط التردد حسب القمر الصناعي الخاص به.
وتشتد في الأيام المقبلة منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا
خاصةً بعد انتهاء دور المجموعات والدخول في مرحلة خروج المغلوب والتي ستشهد وجود أكبر
الفرق الأوروبية مثل ريال مدريد.
وفيما يلي؛ نرصد لكم تردد بعض القنوات الناقلة لمنافسات بطولة
دوري أبطال أوروبا 2019:
1- تردد قناة EBC الاثيوبية الجديد على النايل سات
القمر التردد الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب
نايل سات 10758 27500 3/4 V
نايل سات 11513
27500 3/4 V
2- قناة ARD Das
Erste HD الألمانية
التردد : 11493 أفقي
معدل الترميز : 22000
القمر : Astra
19.2°e
3- قناة ZDF الألمانية
التردد :11954 أفقي
التردد 11836 أفقي
معدل الترميز : 27500
القمر : Astra
19.2°e
4- قناة Idman
التردد : 11169 أفقي
معدل الترميز : 20400
القمر : AzerSpace
46°E
5- قناة AZ Tv
التردد : 11169 أفقي
معدل الترميز : 20400
القمر : AzerSpace
46°E