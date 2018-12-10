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تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا.. مباراة نارية بين ليفربول ونابولي

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 08:16 م
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا.. مباراة نارية بين ليفربول ونابولي
محمد صلاح
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منى العوضي
 
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لا يملك أغلب مشاهدي كرة القدم في المنطقة العربية اجهزة بي إن سبورت الناقلة حصرياً عبر قنواتها المشفرة بطولة دوري أبطال أوروبا 2019 والتي يتابعها عشاق المستديرة باهتمام طوال منافساتها.

 

وهناك بعض القنوات المفتوحة الناقلة لمنافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2019 عبر تردداتها مجاناً لجميع محبي كرة القدم حول العالم، فكل ما عليك فعله هو ضبط التردد حسب القمر الصناعي الخاص به.

 

وتشتد في الأيام المقبلة منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا خاصةً بعد انتهاء دور المجموعات والدخول في مرحلة خروج المغلوب والتي ستشهد وجود أكبر الفرق الأوروبية مثل ريال مدريد.

 

وفيما يلي؛ نرصد لكم تردد بعض القنوات الناقلة لمنافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2019:

 

1- تردد قناة EBC الاثيوبية الجديد على النايل سات

القمر التردد الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب

نايل سات 10758 27500 3/4 V

 نايل سات 11513 27500 3/4 V

 

2- قناة ARD Das Erste HD الألمانية

التردد : 11493 أفقي

معدل الترميز : 22000

القمر : Astra 19.2°e

 

3- قناة ZDF الألمانية

التردد :11954 أفقي

التردد 11836 أفقي

معدل الترميز : 27500

القمر : Astra 19.2°e

 

4- قناة Idman

التردد : 11169 أفقي

معدل الترميز : 20400

القمر : AzerSpace 46°E

 

5- قناة AZ Tv

التردد : 11169 أفقي

معدل الترميز : 20400

القمر : AzerSpace 46°E

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