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لبلبة تنضم رسميًا لـ أمير كرارة في "كازبلانكا"

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 08:17 م
لبلبة تنضم رسميًا لـ أمير كرارة في كازبلانكا
لبلبة
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أحمد رمضان متولي
 
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تعاقد رسمياً المنتج وليد منصور مع النجمة الكبيرة لبلبة، لتنضم لأسرة فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة والنجم التركي خالد أرغنچ الملقب بالسلطان سليمان، وتستعد الفنانة الكبيرة لتصوير مشاهدها في الفيلم هذا الأسبوع.

 

 "كازابلانكا" بطولة النجمة "غادةعادل" والنجم "باسل خياط" والنجم "عمرو عبدالجليل" والنجمة "دلال عبد العزيز" والنجم المغربي "محمد مفتاح" والنجم الأردني "أياد نصار" والنجم "محمود البزاوي" والفنان الصاعد "أحمد داش".

 

الفيلم يدور في إطار الأكشن والتشويق وسوف يتم تصويره بين مصر ودولتين علي أعلي مستوي من التنفيذ بشكل لم يحدث من قبل في السنيما المصرية، كما تعاقدت الشركة المنتجة مع شركه لتنفيذ مشاهد الأكشن داخل وخارج مصر من فرنسا.

 

الفيلم تأليف "هشام هلال" إنتاج "وليد منصور"، "يوسف طاهر"، مشاهد الأكشن تحت إشراف "كالا"، إخراج "بيتر ميمي"، ويعتبر هذا الفيلم التعاون الأول الذي يجمع النجم "أمير كرارة" مع المنتج "وليد منصور".

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