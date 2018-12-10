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عاجل.. ستيف بروس يصل خلال ساعات لقيادة الأهلي

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 08:00 م
عاجل.. ستيف بروس يصل خلال ساعات لقيادة الأهلي
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علي نبوي
 
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يصل القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة الإنجليزي ستيف بروس، لإتمام مفاوضاته مع مسئولي النادي الأهلي لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفا للمقال باتريس كارتيرون.

وتوصل مسئولو الأهلي إلى اتفاق مع المدرب الإنجليزي، حيث من المنتظر أن يصل القاهرة غدا لإتمام تعاقده مع الأهلي.

وكان مجلس إدارة الأهلي قد قرر إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون من منصبه عقب خروج الفريق الأحمر من بطولة كأس زايد للأندية.

المزيد عن: مدرب الأهلي كارتيرون ستيف بروس بروس الأهلي
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