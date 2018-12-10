ظروف ريهام حجاج وياسمين صبري الصحية تتسبب في تعطيل أعمالهما الرمضانية

تعرض عدد من الفنانين، لظروف صحية وإصابات أجبرتهم على إيقاف التصوير لفترة من الزمن.

وتوقفت الفنانة ريهام حجاج، عن تصوير مسلسلها الجديد "كارمن" بسبب إصابة الفنانة ريهام حجاج بوعكة صحية ألزمتها الفراش لعدة أيام، ما أدى إلى تعطيل التصوير نظرًا لأنها بطلة المسلسل.

كما تعطلت التجهيزات الأولية لتصوير المسلسل الرمضاني الجديد للفنانة ياسمين صبري مع المؤلف محمد عبد المعطي، بعد إصابة الفنانة بالحمى بعد رحلة طيران استمرت 10 ساعات من كوريا الشمالية.