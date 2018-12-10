ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ظروف ريهام حجاج وياسمين صبري الصحية تتسبب في تعطيل أعمالهما الرمضانية

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 06:52 م
ظروف ريهام حجاج وياسمين صبري الصحية تتسبب في تعطيل أعمالهما الرمضانية
ياسمين صبري
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements

تعرض عدد من الفنانين، لظروف صحية وإصابات أجبرتهم على إيقاف التصوير لفترة من الزمن.

وتوقفت الفنانة ريهام حجاج، عن تصوير مسلسلها الجديد "كارمن" بسبب إصابة الفنانة ريهام حجاج بوعكة صحية ألزمتها الفراش لعدة أيام، ما أدى إلى تعطيل التصوير نظرًا لأنها بطلة المسلسل.

كما تعطلت التجهيزات الأولية لتصوير المسلسل الرمضاني الجديد للفنانة ياسمين صبري مع المؤلف محمد عبد المعطي، بعد إصابة الفنانة بالحمى بعد رحلة طيران استمرت 10 ساعات من كوريا الشمالية.

المزيد عن: ياسمين صبري نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات اخبار ياسمين صبري أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2018
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
0
x
19:30
0
حرس الحدود
المصري
1
x
17:00
1
الداخلية
المقاولون
3
x
14:45
0
بتروجت
الدوري الإنجليزي
ايفرتون
-
x
22:00
-
واتفورد
الدوري الإسباني
اتلتيك بيلباو
-
x
22:00
-
جيرونا
كأس زايد
اتحاد العاصمة
0
x
19:00
0
المريخ
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/10/2018 7:10:02 PM