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الرجاء المغربي يستقبل الاسماعيلي بحفاوة

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 06:45 م
الرجاء المغربي يستقبل الاسماعيلي بحفاوة
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الفجر الرياضي
 
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رحب عبد السلام حنات عضو مجلس إدارة الرجاء المؤقت، ببعثة الفريق الأول للنادى الإسماعيلى فى المغرب ” بلادهم الثانية “.

ويستعد الدراويش، لملاقاة الفريق المغربى فى تمام الساعة التاسعة مساء غدًا الثلاثاء، فى إطار إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال.

وقال أن الإستقبال الذى تلقاه الدراويش جاء ردًا للجميل بعدما كان هناك حفاوة كبيرة من قبل المصريين قبل المواجهة الأولى.

وكان المستشار محمد الكليه رئيس البعثة، قد أشاد بإستقبال مسئولى الرجاء خاصة وأن هناك تسهيلات كبيرة لأعضاء البعثة منذ وصولها إلى مطار محمد الخامس لتوفير الراحة الكاملة للفريق.

وأعرب ” حنات ” عن سعادته البالغة بعودة هذه البطولة بشكل قوى مما يساعد على تقارب الأشقاء بين بعضهم البعض.

وأتم فى تصريحاته أن الفريقين فائزان بعد ظهورهما بمنافسة شريفة لخطف بطاقة التأهل.
المزيد عن: كاس زايد للاندية الابطال الرجاء المغربي الاسماعيلي
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