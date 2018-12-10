عبد الرازق : نحترم كل المنتخبات وهدفنا المباراة النهائية

أعرب أحمد عبد الرازق المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، عن سعادته الكبيرة بالفوز على منتخب مدغشقر بأربعة اهداف مقابل هدفين، وتصدره قمة المجموعة الاولى ببطولة امم افريقيا للكرة الشاطئية المقامة بمدينة شرم الشيخ .





واكد عبد الرازق، أن منتخب مصر تخطى منتخبا قويا هو بطل افريقيا فى 2015، مشيرا الى أن مباراة مصر امام كوت ديفوار غدا الثلاثاء لن تكون مباراة تحصيل حاصل، بعد أن ضمن التأهل لنصف نهائى البطولة، مشددا على أن المنتخب المصرى يحترم المنتخب الايفوارى، وأنه ولاعبيه يأخذون المباراة على محمل الجد للفوز بها والحفاظ على صدارة المجموعة الاولى .





اضاف عبد الرازق أن هدفه هو قياد المنتخب المصرى للمباراة النهائية، لحجز تذكرة التأهل لبطولة كأس العالم، وانه يحترم جميع منتخبات البطولة، ولكنه لا يخشى أى منها، مؤكدا على ثقته فى قدرات لاعبيه وروحهم العالية لتحقيق حلم التأهل لمونديال الشاطئية، بعد الدعم الكبير الذى يلقاه من مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة هانى ابوريدة وخالد لطيف المشرف على منتخب الكرة الشاطئية .