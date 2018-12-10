العثور على 5 جثث و مستشفى سجنان يرفض تسلمها

عثرت قوات الحرس البحري بسيدي مشرڨ بين ليلة أمس الأحد و صباح اليوم الإثنين، على خمسة جثث آدمية متعفنة مجهولة الهوية، ألقى بها البحر على شواطئ سجنان التابعة لولاية بنزرت.





و بعد أن تم سحب الجثث و معاينتها من قبل السلطة المعنية، أذن وكيل الجمهورية بتحويلها إلى المستشفى المحلي لنلقها فيما بعد إلى قسم التشريح بمستشفى شارل نيكول لمحاولة الكشف عن هويات أصحابها.



