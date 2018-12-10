العثور على 5 جثث و مستشفى سجنان يرفض تسلمها
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 05:10 ممروى الجلاصي
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عثرت قوات الحرس البحري بسيدي مشرڨ بين ليلة أمس الأحد و صباح اليوم الإثنين، على خمسة جثث آدمية متعفنة مجهولة الهوية، ألقى بها البحر على شواطئ سجنان التابعة لولاية بنزرت.
و بعد أن تم سحب الجثث و معاينتها من قبل السلطة المعنية، أذن وكيل الجمهورية بتحويلها إلى المستشفى المحلي لنلقها فيما بعد إلى قسم التشريح بمستشفى شارل نيكول لمحاولة الكشف عن هويات أصحابها.
ويشار إلى أن إدارة المستشفى المحلي رفضت تسلّم الجثث، التي ما تزال لدى أعوان الحرس.
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