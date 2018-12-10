ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

العثور على 5 جثث و مستشفى سجنان يرفض تسلمها

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 05:10 م
العثور على 5 جثث و مستشفى سجنان يرفض تسلمها
صورة أرشيفية
طباعة
مروى الجلاصي
 
Advertisements
عثرت قوات الحرس البحري بسيدي مشرڨ بين ليلة أمس الأحد و صباح اليوم الإثنين، على خمسة جثث آدمية متعفنة مجهولة الهوية، ألقى بها البحر على شواطئ سجنان التابعة لولاية بنزرت.

و بعد أن تم سحب الجثث و معاينتها من قبل السلطة المعنية، أذن وكيل الجمهورية بتحويلها إلى المستشفى المحلي لنلقها فيما بعد إلى قسم التشريح بمستشفى شارل نيكول لمحاولة الكشف عن هويات أصحابها.

ويشار إلى أن إدارة المستشفى المحلي رفضت تسلّم الجثث، التي ما تزال لدى أعوان الحرس.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
19:30
-
حرس الحدود
المصري
-
x
17:00
-
الداخلية
المقاولون
2
x
14:45
0
بتروجت
الدوري الإنجليزي
ايفرتون
-
x
22:00
-
واتفورد
الدوري الإسباني
اتلتيك بيلباو
-
x
22:00
-
جيرونا
كأس زايد
اتحاد العاصمة
-
x
19:00
-
المريخ
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/10/2018 5:10:09 PM