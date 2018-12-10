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ميدو: تدريب بروس للأهلي في هذا التوقيت مجازفة كبيرة

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 04:56 م
ميدو: تدريب بروس للأهلي في هذا التوقيت مجازفة كبيرة
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الفجر الرياضي
 
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أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق أن الهولندي مارتن يول المدير الفني الأسبق للأهلي لم يفشل مع الفريق الأحمر، بدليل حصده لمسابقة الدوري الممتاز مع المارد الأحمر.

وقال ميدو، خلال تصريحات لإذاعة "إنرجي" مع الإعلامي إيهاب الخطيب:" مارتن يول تم تصدير مشاكل له خارج الملعب وحاول البعض إظهر تجربته مع الأهلي بالفاشلة وهو أمر يناقض الواقع بدليل فوزه بالدوري".

وأضاف:" الإنجليزي ستيف بروس المرشح لتدريب الأهلي مدرب مميز ولكن أرى أن تدريبه للفريق الأحمر في هذا التوقيت مجازفة كبيرة".

وعن توقعه من يفوز بمسابقة الدوري هذا الموسم قال العالمي: " الوقت مازال مبكرا جدا لتوقع من يفوز بالدوري والدور الثاني سيشهد تغييرات كبيرة في جدول ترتيب المسابقة".

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