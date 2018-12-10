ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سوق دبي يسجل التراجع الرابع علي التوالي بختام الجلسة

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 04:51 م
سوق دبي يسجل التراجع الرابع علي التوالي بختام الجلسة
أرشيفية
طباعة
نيفين سمير
 
Advertisements
أنهى المؤشر العام لسوق دبي المالي تعاملات جلسة يوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع على تراجع للجلسة الرابعة على التوالي، تزامنا مع زيادة وتيرة العمليات البيعية بالأسهم القيادية بفعل ارتفاع مؤشر القلق لدى المستثمرون مع مواصلة الأسواق العالمية الهبوط، وفقا لمحللون.

وانخفض المؤشر العام بنسبة 1.98% الى مستوى 2499.93 نقطة ليفقد من خلالها 50.57 نقطة.

وجرى التعامل على 305.45 مليون سهم، وبقيمة 346.06 مليون درهم، موزعين على  3959 صفقة.

وتراجع بالمؤشر العام قطاع "السلع الاستهلاكية" بنسبة 4.68%، بفعل هبوط سهم دي إكس بي بنسبة 5.4%، كما هبط قطاع العقارا 3.98% مع تراجع سهم إعمار العقارية 4.5 % لـ 3.98 درهم.

ونزل أيضاً قطاع الاستثمار بنسبة 2.78% بعد ان هبط سهم دبي للإستثمار 2.5% بالغا 1.17 درهم.

وانخفض قطاع النقل بنسبة 1.14% متأثراً بهبوط سهم  العربية للطيران 1.2% ليصل إلى 0.980 درهم.

وهبط قطاع البنوك بنسبة 0.87% بفعل هبوط سهم  بنك المشرق ودبي الإسلامي بنسبة 2.7%، و1.56% على الترتيب.
المزيد عن: جلسة الاثنين بورصة دبي البورصات الخليجية الاقتصاد الاماراتى اخبار الاقتصاد
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
19:30
-
حرس الحدود
المصري
-
x
17:00
-
الداخلية
المقاولون
2
x
14:45
0
بتروجت
الدوري الإنجليزي
ايفرتون
-
x
22:00
-
واتفورد
الدوري الإسباني
اتلتيك بيلباو
-
x
22:00
-
جيرونا
كأس زايد
اتحاد العاصمة
-
x
19:00
-
المريخ
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/10/2018 5:20:09 PM