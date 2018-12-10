سوق دبي يسجل التراجع الرابع علي التوالي بختام الجلسة

أنهى المؤشر العام لسوق دبي المالي تعاملات جلسة يوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع على تراجع للجلسة الرابعة على التوالي، تزامنا مع زيادة وتيرة العمليات البيعية بالأسهم القيادية بفعل ارتفاع مؤشر القلق لدى المستثمرون مع مواصلة الأسواق العالمية الهبوط، وفقا لمحللون.





وانخفض المؤشر العام بنسبة 1.98% الى مستوى 2499.93 نقطة ليفقد من خلالها 50.57 نقطة.





وجرى التعامل على 305.45 مليون سهم، وبقيمة 346.06 مليون درهم، موزعين على 3959 صفقة.





وتراجع بالمؤشر العام قطاع "السلع الاستهلاكية" بنسبة 4.68%، بفعل هبوط سهم دي إكس بي بنسبة 5.4%، كما هبط قطاع العقارا 3.98% مع تراجع سهم إعمار العقارية 4.5 % لـ 3.98 درهم.





ونزل أيضاً قطاع الاستثمار بنسبة 2.78% بعد ان هبط سهم دبي للإستثمار 2.5% بالغا 1.17 درهم.





وانخفض قطاع النقل بنسبة 1.14% متأثراً بهبوط سهم العربية للطيران 1.2% ليصل إلى 0.980 درهم.





وهبط قطاع البنوك بنسبة 0.87% بفعل هبوط سهم بنك المشرق ودبي الإسلامي بنسبة 2.7%، و1.56% على الترتيب.