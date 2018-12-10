استقالة محافظ البنك المركزي الهندي بعد صراع مع الحكومة

استقال "أورجيت باتيل" محافظ البنك المركزي الهندي استقالته من منصبه، بعد صراع مع الحكومة مما أثار تكهنات حول استقلالية البنك.





وقال باتيل في بيان، اليوم الإثنين: "لأسباب شخصية قررت التنحي عن منصبي الحالي، لقد كان شرف لي أن أعمل في بنك الاحتياطي الهندي على مر السنين".





وتأتي الاستقالة قبيل اجتماع مجلس الوزراء الجمعة المقبلة، حيث يتوقع من ممثلي الحكومة دفع بنك الاحتياطي الهندي إلى بذل المزيد من الجهود لتخفيف أزمة السيولة ونقل المزيد من فائض رأس المال إلى الحكومة.





وكانت الحكومة الهندية قد مارست بشكل متكرر ضغوطاً على البنك المركزي لتحفيز الإقراض.





وعلى إثر هذا الخبر تراجعت الروبية الهندية أمام الدولار الأمريكي بنحو 1.6% وهي أكبر نسبة هبوط منذ أغسطس الماضي.