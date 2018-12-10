ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

استقالة محافظ البنك المركزي الهندي بعد صراع مع الحكومة

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 04:44 م
استقالة محافظ البنك المركزي الهندي بعد صراع مع الحكومة
أورجيت باتيل
طباعة
وكالات
 
Advertisements
استقال "أورجيت باتيل" محافظ البنك المركزي الهندي استقالته من منصبه، بعد صراع مع الحكومة مما أثار تكهنات حول استقلالية البنك.

وقال  باتيل في بيان، اليوم الإثنين: "لأسباب شخصية قررت التنحي عن منصبي الحالي، لقد كان شرف لي أن أعمل في بنك الاحتياطي الهندي على مر السنين".

وتأتي الاستقالة قبيل اجتماع مجلس الوزراء الجمعة المقبلة، حيث يتوقع من ممثلي الحكومة دفع بنك الاحتياطي الهندي إلى بذل المزيد من الجهود لتخفيف أزمة السيولة ونقل المزيد من فائض رأس المال إلى الحكومة.

وكانت الحكومة الهندية قد مارست بشكل متكرر ضغوطاً على البنك المركزي لتحفيز الإقراض.

وعلى إثر هذا الخبر تراجعت الروبية الهندية أمام الدولار الأمريكي بنحو 1.6% وهي أكبر نسبة هبوط منذ أغسطس الماضي.
المزيد عن: الحكومة الهندية البنك المركزى الهندى الاقتصاد الهندى استقلالية البنك المركزى اخبار الاقتصاد
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
19:30
-
حرس الحدود
المصري
-
x
17:00
-
الداخلية
المقاولون
2
x
14:45
0
بتروجت
الدوري الإنجليزي
ايفرتون
-
x
22:00
-
واتفورد
الدوري الإسباني
اتلتيك بيلباو
-
x
22:00
-
جيرونا
كأس زايد
اتحاد العاصمة
-
x
19:00
-
المريخ
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/10/2018 5:20:09 PM