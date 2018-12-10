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الملحن حسن زكي في ضيافة "علوم الفيوم" (صور)

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 04:47 م
الملحن حسن زكي في ضيافة علوم الفيوم (صور)
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ريهام على
 
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شهد الدكتور عادل درغام القائم بأعمال عميد كلية دار العلوم بجامعة الفيوم (الحفل الفني الأول) الذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب بكلية دارالعلوم واتحاد طلاب من أجل مصر والذي استضيف من خلاله الفنان حسن زكى وذلك اليوم الاثنين، بقاعة الاحتفالات الكبرى بحضور الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة والدكتور محمد عبدالرحمن منسق الأنشطة الطلابية بكلية دار العلوم وعدد من الطلاب، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

 

وفي بداية كلمته رحب الدكتور عادل درغام بالملحن والمطرب حسن زكي في رحاب جامعة الفيوم مشيدًا بتعدد مواهبه في كونه ملحنا ومطربا ورساما مقدمًا الشكر والتقدير على استجابته لدعوة كليه دار العلوم المقدمة لاستضافته.

 

وخلال الحفل قام الملحن حسن زكي بغناء عدد من الأغاني المتنوعة الخاصة به وبعض الأغاني التراثية والوطنية.


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