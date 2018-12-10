ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بسنت فهمي: مؤتمر "أفريقيا 2018" شهد نجاحًا غير مسبوق

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 05:15 م
بسنت فهمي: مؤتمر أفريقيا 2018 شهد نجاحًا غير مسبوق
بسنت فهمي
طباعة
ندى محمد
 
Advertisements
قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن "منتدى أفريقيا 2018" شهد نجاحًا غير مسبوق، خاصة مع اتخاذ الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارات مهمة خلال المؤتمر، أولها إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار، والذي يطمئن المستثمرين الراغبين في الاستثمار داخل أفريقيا من عدم السداد.

وأضافت "فهمي"، في تصريحات مع فضائية "مصر الأولى"، اليوم الإثنين، أن مصر قطعت شوطًا طويلًا في البنية التحتية ولذا شهد هذا المجال تركيزا من الرئيس السيسي خلال المؤتمر، خاصة السكك الحديدية والطرق، لافتة إلى أنه لا يمكن الحديث عن الاستثمار، دون الحديث عن البنية التحتية ولابد من التعاون مع الدول الأفريقية في هذا المجال.

كما تابعت أن هناك بنوكا عالمية أبدت استعدادها لدعم مصر في هذا المجال، لكون هذا النوع من المشروعات لا يمول من بنوك تجارية عادية وإنما يحتاج بنوكا كبرى مثل البنك الدولي أو الأفريقي.
المزيد عن: منتدى إفريقيا 2018 منتدى إفريقيا بسنت فهمي أقتصادي أفريقيا 2018
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
19:30
-
حرس الحدود
المصري
-
x
17:00
-
الداخلية
المقاولون
2
x
14:45
0
بتروجت
الدوري الإنجليزي
ايفرتون
-
x
22:00
-
واتفورد
الدوري الإسباني
اتلتيك بيلباو
-
x
22:00
-
جيرونا
كأس زايد
اتحاد العاصمة
-
x
19:00
-
المريخ
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/10/2018 5:10:02 PM