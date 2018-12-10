بسنت فهمي: مؤتمر "أفريقيا 2018" شهد نجاحًا غير مسبوق

Advertisements

قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن "منتدى أفريقيا 2018" شهد نجاحًا غير مسبوق، خاصة مع اتخاذ الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارات مهمة خلال المؤتمر، أولها إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار، والذي يطمئن المستثمرين الراغبين في الاستثمار داخل أفريقيا من عدم السداد.



وأضافت "فهمي"، في تصريحات مع فضائية "مصر الأولى"، اليوم الإثنين، أن مصر قطعت شوطًا طويلًا في البنية التحتية ولذا شهد هذا المجال تركيزا من الرئيس السيسي خلال المؤتمر، خاصة السكك الحديدية والطرق، لافتة إلى أنه لا يمكن الحديث عن الاستثمار، دون الحديث عن البنية التحتية ولابد من التعاون مع الدول الأفريقية في هذا المجال.



كما تابعت أن هناك بنوكا عالمية أبدت استعدادها لدعم مصر في هذا المجال، لكون هذا النوع من المشروعات لا يمول من بنوك تجارية عادية وإنما يحتاج بنوكا كبرى مثل البنك الدولي أو الأفريقي.