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رهان بين رئيس البرلمان و"نائب": "سيظل الفساد منتشر"

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 03:24 م
رهان بين رئيس البرلمان ونائب: سيظل الفساد منتشر
أرشيفية
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إسلام شعراوي
 
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طالب النائب سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة المُنعقدة اليوم الاثنين، بإسناد تراخيص المحال التجارية لوزارة الإسكان، بدلا من المحليات، متهما الأخيرة بالفساد، وعدم صلاحياتها لإصدار التراخيص. 

ووجه طعيمة حديثه للدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان قائلا: "أراهنك سيادة الرئيس إذا انصلح حال المحليات.. ستظل كما هي تعمل بعشوائية، وسيظل الفساد منتشرا بها".

ووافق مجلس النواب،على مشروع قانون المحال التجارية، المقدم من الحكومة من حيث المبدأ.

المزيد عن: مشروع قانون المحال التجارية مجلس النواب علي عبد العال النائب سعيد طعيمة المحليات الإسكان
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