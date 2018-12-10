عاجل.. إصابة مؤمن زكريا في مباراة الأهلي والسادات

تعرض مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول القدم بالنادي الأهلي للإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه الودية أمام نجوم السادات والمقامة على مختار التتش بالجزيرة.





واضطر زكريا لمغادرة المباراة في الدقيقة 75 بعد إصابته، رفقة خالد محمود طبيب الفريق.





ومن المنتظر أن يخضع مؤمن زكريا لفحص طبي لمعرفة حجم الإصابة ومدة غيابه عن الفريق.





ويستعد الأهلي لمواجهة جيما الإثيوبي يوم الجمعة المقبل في افتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا.