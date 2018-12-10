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الطائر المبكر يدخل قائمة الأعلى مشاهدة على يوتيوب

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 03:09 م
الطائر المبكر يدخل قائمة الأعلى مشاهدة على يوتيوب
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الفجر الفني
 
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حقق المسلسل التركي "الطائر المبكر"، عدد مشاهدات عالية في مصر، رغم عرضه على الفضائيات التركية فقط، حيث تمكن من الدخول في قائمة الأعلى مشاهدة على "يوتيوب"، للأسبوع الرابع عشر على التوالى.

وتخطت مشاهدات الحلقة الـ 23 من المسلسل ما يزيد عن مليون و600 ألف مشاهدة في غضون أيام من طرحها، لتحتل المركز الـ19 فى القائمة التى تضم 50 مركزا.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى يدخل فيها مسلسل الطائر المبكر قائمة الأعلى مشاهدة على "يوتيوب"، حيث حققت الحلقتين العاشرة والحادية عشرة منه، ما يقرب من 6 ملايين مشاهدة في يومين فقط، بالإضافة إلى تحقيق حلقة الأسبوع الماضى مليوني مشاهدة، وبذلك تكون المشاهدات فى زيادة مستمرة، وبالرغم من ذلك فان العمل يشهد تراجعا داخل تركيا.
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