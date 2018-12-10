مزيج يحيى خليل الموسيقى بأوبرا القاهرة والإسكندرية

يقدم رائد موسيقى الجاز العالمى يحيى خليل، حفلين بأوبرا القاهرة والاسكندرية الأول فى الثامنة مساء الخميس ١٣ ديسمبر، بالمسرح الصغير، والثانى مساء الجمعة ١٤ ديسمبر، بمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية " يبدأ به موسمه فى مدينة الثغر.





أعد "يحيى" برنامجاً متميزا يتضمن عملين يظهرا للنور لأول مرة بأسلوبه الخاص لكل من محمد الموجى وعمار الشريعى الى جانب مجموعة من أشهر أعماله التى تمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية منها بحلم فى عالم غريب، يعيش أهل بلدى، البيانولا، دنيا، الأمل، أميرة، من غير عنوان والغربة بالاضافة الى مختارات من مؤلفات الجاز العالمية وتنويعات على عدد من أشهر الحان الموسيقى العربية التى اعاد صياغتها بأسلوب الجاز.





المعروف أن "يحيى خليل" هو عميد موسيقى الجاز في مصر والشرق الأوسط وأول من قام بمزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز منذ ستينيات القرن الماضى، طاف باعماله معظم دول العالم وشارك فى العديد من المهرجانات الدولية ونجح فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة من مختلف الفئات العمرية داخل مصر وخارجها، كما قدم حتى الأن أكثر من خمسة ألاف حفل فى مائتين بلد حول العالم.



