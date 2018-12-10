بشرى سارة للصحفيين.. بدء موسم الحج بالتقسيط دون فوائد

أعلن حسين الزناتي السكرتير العام المساعد، المُشرف على الشعب والروابط بنقابة الصحفيين، عن بدء رحلات العمرة للنقابة لهذا العام بنظام التقسيط للعضو، حيث يدفع ٥٠٪‏ من قيمة الرحلة، والباقي سيكون على ستة أشهر خصمًا من البدل أو المرتب بدون فوائد، خصمًا من بدل التدريب أو الراتب أو المعاش، ويتم الاستفسار عن إجراءاته مع مسؤول اللجنة.