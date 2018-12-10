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إبداعات جمال الشاعر في ندوة بمسرح الأوبرا الصغير

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 02:05 م
إبداعات جمال الشاعر في ندوة بمسرح الأوبرا الصغير
جمال الشاعر
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أحمد رمضان متولي
 
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يقدم الإعلامي جمال الشاعر أمسية شعرية في السابعة مساء الأربعاء المقبل على المسرح الصغير، وذلك ضمن النشاط الثقافي والفكري الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

ومن المقرر أن يلقي "الشاعر" مجموعة مختارة من أعماله الإبداعية التي تتناول موضوعات تتنوع بين الرومانسية والوطنية.

يذكر أن جمال الشاعر حصل على بكالوريوس تجارة "قسم إدارة الأعمال" عام 1978 ثم درس الإعلام وعمل مذيعا بإذاعة صوت العرب من عام 1980 - 1983، ومذيعا بالتلفزيون من سنة 1983، كما عمل قارئا للنشرة الإخبارية ومقدما لعدد من البرامج المتنوعة مثل أوبرا، شعر وشعراء، مهرجان رمضان، و أماني وأغاني
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