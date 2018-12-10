قرار عاجل من الجيش السوري بشأن تسريح الضباط الاحتياط
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 02:02 موكالات
Advertisements
أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات
المسلحة في سوريا أمرا إداريا يُنهي الاحتفاظ بالضباط المجندين عناصر الدورة 248 وما
قبلها، الذين يتمون خمس سنوات احتفاظ حتى تاريخ 1/1/2019.
كما ينهي الأمر الإداري الاحتفاظ للضباط المجندين
عناصر الدورة 249، الذين يتمون خمس سنوات احتفاظ حتى تاريخ 1/1/2019.
وينهي الاستدعاء للضباط الاحتياطيين الملتحقين
خلال عام 2013 الذين يتمون خمس سنوات بالخدمة الاحتياطية حتى تاريخ 1/1/2019.
ويطبق الأمر الإداري الصادر عن القيادة
العامة للجيش اعتبارا من تاريخ 16/12/2018، ويستبعد منه كل من لديه خدمات مفقودة ولم
يتم خمس سنوات خدمة (احتفاظ – احتياط).
Advertisements