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قرار عاجل من الجيش السوري بشأن تسريح الضباط الاحتياط

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 02:02 م
قرار عاجل من الجيش السوري بشأن تسريح الضباط الاحتياط
القيادة العامة للجيش السوري
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وكالات
 
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 أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في سوريا أمرا إداريا يُنهي الاحتفاظ بالضباط المجندين عناصر الدورة 248 وما قبلها، الذين يتمون خمس سنوات احتفاظ حتى تاريخ 1/1/2019.

 

 كما ينهي الأمر الإداري الاحتفاظ للضباط المجندين عناصر الدورة 249، الذين يتمون خمس سنوات احتفاظ حتى تاريخ 1/1/2019.

 

وينهي الاستدعاء للضباط الاحتياطيين الملتحقين خلال عام 2013 الذين يتمون خمس سنوات بالخدمة الاحتياطية حتى تاريخ 1/1/2019.

 

ويطبق الأمر الإداري الصادر عن القيادة العامة للجيش اعتبارا من تاريخ 16/12/2018، ويستبعد منه كل من لديه خدمات مفقودة ولم يتم خمس سنوات خدمة (احتفاظ – احتياط).

 

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