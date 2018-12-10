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إعلان محمد صلاح يتسبب في علاج 104 آلاف مدمن

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:56 م
إعلان محمد صلاح يتسبب في علاج 104 آلاف مدمن
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
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أعلن إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان أن الحملة الاعلانية لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في العام الماضي لحث الشباب على مكافحة الإدمان نجحت بدليل تقدم  104 آلاف مريض لصندوق المكافحة.

وأوضح إبراهيم عسكر في تصريحات تليفزيونية أن الصندوق نجح فى استقطاب عدد كبير من الشباب للتطوع وصل عددهم إلى 27 ألف مما ساعد في نجاح الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإدمان.

وأضاف عسكر إلى أن محمد صلاح ساهم في بث رسائل إعلامية للتوعية بمخاطر الإدمان من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.



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