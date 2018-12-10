"برلمانية" تطالب بعقد جلسات استماع للحكومة عن صناعات إعادة التدوير

وجهت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، طلب عقد جلسة استطلاع للاستماع إلى وزير التجارة والصناعة، بشأن سياسة الحكومة في صناعات إعادة التدوير.





وأوضحت فراج، في تصريحات صحفية، أن مصر قامت باستيراد نفايات في عام 2017 بما يعادل مبلغ 15 مليار جنيه مصري ومن 11 2018 وحتى 30/ 6/ 2018 بما يعادل مبلغ 7.550 مليارات جنيه مصري، لتلبية احتياجات مصانع إعادة التدوير في حين أن مصر تنتج أكثر من 75 مليون طن نفايات يستوجب إعداد إستراتيجية لدعم الاستفادة من تلك الثروة المهدرة، وإقامة الصناعات الخاصة بها، مُشيرة إلى أن قرار رقم 372 لسنة 2018 من وزير التجارة والصناعة بشأن فتح باب استيراد نفايات البلاستيك والمطاط بكل أشكالها وصورها بناءً على مكاتبة وموافقة ة وزير البيئة رقم 850 بتاريخ 25 3 2018.





وأضافت فراج أنه جاء في نص المادة الثانية من القرار بإلغاء البند 55 من قائمة النفايات الخطرة وهي الخردة اللدائنية وهي مخلفات البلاستيك والمطاط أو مخلفات المواد المتبلمرة وهي نفايات خطرة كان محظور استيرادها من خارج جمهورية مصر العربية، وذلك طبقًا لنص الفقرة رقم 55 بقائمة النفايات الصناعية الخطرة التي صدرت بقرار وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية رقم 165 لسنة 2002.





وقالت: جاء القرار الوزاري غير متوافقا مع أحكام اتفاقية بازل المعنية بالتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود المصدق عليها من مصر وجرى العمل بها بتاريخ 8 7 1993، كما أدى هذا القرار إلى زيادة فاتورة استيراد النفايات إلى 20%، وتابعت:"أنه في ضوء هذا الأمر عقد لجنة استطلاع ومواجهة لتداعيات عدم وجود منظومة لإدارة المخلفات الصلبة، مما أثر سلبا على الاقتصاد والصناعة والتجارة".



