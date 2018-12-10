ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

5 معلومات عن طفل "كيس البلاستيك" الذي يعشق محمد صلاح (فيديو)

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:49 م
5 معلومات عن طفل كيس البلاستيك الذي يعشق محمد صلاح (فيديو)
مشهد من التقرير
طباعة
أحمد رمضان متولي
 
Advertisements
توصّل برنامج "هذا الصباح" الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، عبر شاشة "extra news"، إلى شخصية الطفل صاحب الصورة التي ارتدى فيها كيس بلاستيك، مكتوب عليه اسم محمد صلاح نجم نادي ليفربول ورقم 11.

تبين أن هناك اثنين من الشباب قاما قبل شهرين، بتصوير فيديو للطفل وهو يرتدي الكيس بصورة "صلاح"، وفيما يلي 5 معلومات عن الطفل:

1- اسمه محمد عبد الباسط، من منطقة المطبعة بحي الهرم.

2- مرّ بظروف صعبة اضطرته للخروج من المدرسة، والعمل في ورشة ميكانيكا.

3- أبدى رغبته في ممارسة كرة القدم، واللعب في نادي ليفربول مثل محمد صلاح، معربًا عن حبه للنجم المصري.

4- صنع محمد عبد الباسط، الكيس البلاستيك بنفسه، حيث قصه ليشبه القميص حتى يمكنه ارتداؤه، وكتب عليه اسم محمد صلاح ورقم 11 بالقلم الفلوماستر.

5- قدّم البعض مساعدات لـ محمد، تضمنت لبس كرة القدم، بعد أن شاهدوا الفيديو.

المزيد عن: نادي ليفربول مشاهير مزيكا محمد صلاح كفل كيس البلاستيك سينما دراما اللاعب محمد صلاح
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
19:30
-
حرس الحدود
المصري
-
x
17:00
-
الداخلية
المقاولون
-
x
14:45
-
بتروجت
الدوري الإنجليزي
ايفرتون
-
x
22:00
-
واتفورد
الدوري الإسباني
اتلتيك بيلباو
-
x
22:00
-
جيرونا
كأس زايد
اتحاد العاصمة
-
x
19:00
-
المريخ
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/10/2018 2:30:01 PM