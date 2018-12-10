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المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف لشقيقين لاتجارهما في المخدرات بالجيزة

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:51 م
المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف لشقيقين لاتجارهما في المخدرات بالجيزة
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داليا عادل
 
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عاقبت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد نصر سيد، وعضوية المستشارين علاء الدين مرعي، وأشرف الهواري، وأحمد ذكي المنوفي، صاحب كافيه وشقيقه القهوجي بالسجن المشدد 15 سنة وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه لاتهامهما بالاتجار في مخدر الحشيش والأفيون والترامادول وبراءة ربة منزل متهمة في القضية وذلك في دائرة قسم شرطة الهرم.

 

وكان المستشار حاتم فاضل المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة احال القضية رقم 26603 لسنة 2018، المتهم فيها كل من أسامة زيدان 35 سنة صاحب كافيه، وإبراهيم زيدان 27 سنة، قهوجي، وداليا حسن عثمان، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاتجار فى مخدر الحشيش والأفيون والترامادول، بدائرة قسم شرطة الهرم.

 

وتعود البداية عندما ألقى القبض على المتهمين الأول والثاني، أثناء استقلالهم سيارة المتهمة الثالثة بدائرة قسم شرطة الهرم، اشتبهت فيهم قوة أمنية وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من مخدرالحشيش والأفيون والترامادول، ومبالغ مالية بقصد الاتجار فيهم بدائرة القسم وترويجها على عملائهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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