تحت مظلة "تحيا مصر".. "شارع 306" يستضيف المشاركين في مؤتمر أفريقيا 2018 بشرم الشيخ (فيديو)

ساهم مشروع "شارع 306" في رعاية مؤتمر أفريقيا 2018 الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ، بتوليه ضيافة المشاركين في المؤتمر الذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية يومي 8 و9 ديسمبر الجاري، وسط تمثيل رئاسي إفريقي رفيع المستوى، ومشاركة أكثر من 60 متحدثاً دوليًا.





وتولَّى مشروع "شارع 306" على مدار فترة انعقاد المؤتمر تقديم الوجبات الغذائية للوفود المشاركة من كافة الدول الإفريقية، والتي أبدت إعجابها بالمشروع الذي يستهدف دعم الشباب ورواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تراهن عليها الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد القومي.





وكان استضافة المشروع، للمشاركين في مؤتمر أفريقيا 2018، تحدياً كبيراً أمام المشروع، الذي أثبت كفائته وجودة منتجاته، وقدرته على تخطي أي صعاب، والانطلاق إلى آفاق بعيدة.





"شارع 306" هو المشروع الرئيسي لشركة "أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة"، التابعة لشركة "تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية"، الذراع الاستثماري والتشغيلي لصندوق تحيا مصر، وهو عبارة عن مجمع وحدات ثابتة ومتنقلة تقدم الأغذية والمشروبات وبعض الحرف اليدوية والتراثية، ومخطط له أن يكون خلال الفترة المقبلة أكبر ملتقى لمقدمي الأغذية والمشروبات في مصر والشرق الأوسط.





وصرح أسامة مجاهد الشافعي، رئيس مجلس إدارة "شركة أسواق مصر إكسبريس" بأن مشروع شارع 306 سيحقق طفرة إيجابية لاقتصادنا القومي، نظراً لما سيترتب عليه من آثار إيجابية، في مقدمتها توفير فرص عمل للشباب المصري، مؤكداً أن الحافز الدائم والمستمر لنا هو عزيمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونداءه الدائم برفع اسم مصر عالياً.





ووقعت شركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة، بروتوكول تعاون مع محافظة القاهرة والقليوبية والغربية، وجاري التوقيع مع باقي المحافظات لإنشاء "شارع 306" بمدن محافظات الجمهورية لتشغيل الشباب ورواد الأعمال، تحت مظلة صندوق تحيا مصر..

