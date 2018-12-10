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"الأرصاد".. طقس اليوم لطيف والعظمى بالقاهرة 20

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 12:21 م
الأرصاد.. طقس اليوم لطيف والعظمى بالقاهرة 20
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أعلن خبراء هيئة الأرصاد درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإصنين حيث يكون الطقس معتدل نهارا بارد ليلا، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 13 20

شبين الكوم 14 19

طنطا 13 19

دمنهور 14 19

الإسكندرية 13 20

بلطيم 13 19

مطروح 12 19

السلوم 08 19

سيوة 09 20

بورسعيد 14 21

دمياط 14 20

الزقازيق 14 19

الإسماعيلية 11 21

السويس 14 20

العريش 12 21

رفح 11 20

رأس سدر 13 21

نخل 04 18

نويبع 16 22

طابا 13 21

كاترين 03 13

الطور 12 22

شرم الشيخ 17 22

الغردقة 15 23

مرسى علم 14 22

الفيوم 12 19

بني سويف 12 19

المنيا 08 20

أسيوط 07 20

سوهاج 09 20

قنا 10 21

الأقصر 10 21

أسوان 12 22

أبوسمبل 11 21

الوادى الجديد 08 20

شلاتين 16 25

أبورماد 17 24

رأس حدربة 18 23

حلايب 19 22​
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