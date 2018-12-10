نجم مانشستر يونايتد السابق مرشح بقوة لتدريب الأهلي

بات الإنجليزي ستيف بروس لاعب مانشستر يونايتد السابق والمدير الفني السابق لناديي أستون فيلا وهال سيتي مرشحا بقوة لتدريب الأهلي في الفترة المقبلة.





ويبحث الأهلي عن التعاقد مع مدير فني جديد خلال الفترة المقبلة بعد رحيل باتريس كارتيرون وتولي محمد يوسف المسؤولية بشكل مؤقت.





واقترب بروس بقوة من تدريب الأهلي بعد فشل التعاقد مع عددة مدربين أبرزهم ديسابر ورامون دياز.