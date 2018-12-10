"العدل الأوروبية": يحق لبريطانيا التراجع عن قرار "بريكست"

قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الاثنين، بأن بريطانيا لها الحق في التراجع عن قرار انسحابها من الاتحاد الأوروبي.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن محكمة العدل أصدرت حكما يسمح لبريطانيا بالتراجع عن قرارها، من دون الحصول على موافقة الدول الأعضاء.

واعتبرت الوكالة أن الحكم يمثل انتصارا لحملة المعارضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وجاء في نصل الحكم أن "المملكة المتحدة لها حرية إلغاء الإخطار بعزمها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، من جانب واحد".