محافظ بني سويف: تحرير 2295 محضرًا تموينيًا لمخالفات بالمخابز والأسواق





أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الإثنين، عن تحرير 2295 محضرًا تموينيًا متنوعًا، خلال شهر نوفمبر الماضي، بواقع 637 محضرًا لمخالفات بالمخابز و1658 محضرًا في مجال الرقابة على الأسواق.جاء ذلك، فى بيان إعلامي، عقب إستعراض المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، جهود قطاع التموين عن شهر نوفمبر، في إطار متابعة تنفيذ خطة المحافظة في القطاع؛ لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، وذلك من خلال تكثيف الحملات التموينية على المخابز وكافة الأنشطة والأسواق والمحلات العامة.وأشار البيان، إلى أنه تم ضبط السلع التالفة والمحتوية على غش تجارى أو غير مطابقة للمواصفات أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر حرصًا على صحة المواطنين، وخطة التوسع في إقامة العديد من منافذ بيع السلع الأساسية بالمدن والقرى.وذكر البيان، أن حملات الرقابة التموينية أسفرت عن تحرير 637 محضرًا في مجال الرقابة على المخابز البلدية والبالغ عددها 1427 مخبرًا بلديًا، بواقع 139 محضرًا نقص وزن الرغيف و114 مواصفات الرغيف و45 توقف عن الانتاج و204 مخالفة تعليمات و70 تجميع وتصرف في الدقيق و38 عدم الإلتزام بوضع قائمة التشغيل و37 عدم الاحتفاظ بالسجل.وأضاف البيان، أنه تحرر 1658 محضرًا متنوعا بواقع و510 لعدم حيازة شهادة صحية و660 عدم الإعلان عن الأسعار و30 ذبح لحوم خارج المجازر و31 عدم تغطية اللحوم بالشاش و276 بدون ترخيص و68 حيازة سلع مجهولة المصدر و45 لسلع منتهية الصلاحية و5 بيع بأزيد من السعر و17تجميع بترولية و16 عدم وجود ميزان.وأشار البيان، إلى أنه يجري تشغيل منافذ بيع جديدة ثابتة بمراكز بني سويف والفشن وسمسطا، لتمثل هذه المنافذ الجديدة "بعد تجهيزها وتشغليها" إضافة للمنافذ القائمة سواء الثابتة أو المتحركة، حيث يوجد 15 منفذ ثابت، إحدى شركات القطاع الخاص و2 منفذ ثابت تابعة لشركة فرست و11 منفذ أمان تابعة لمديرية الأمن و2 منفذ رئيسي تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وعلاوة على 2 منفذ متنقل "سيارة" تابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة لبيع السلع بالمراكز والقرى والعزب النائية، فيما يجرى الانتهاء حاليا من تجهيزات هابير الفشن ليكون رابع هايبر تابع للمصرية لتجارة الجملة بعد هايبري الواسطى واهناسيا والهايبر الرئيسي بمدينة بني سويف.