ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الهيروين في رأس غارب

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة رأس غارب، من القبض على عاطل بحوزته كمية من الهيروين المخدر.





حيث تلقي اللواء أشرف عز العرب مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا يفيد بضبط "م ط ف" 21 سنة - عاطل، وبحوزته 15 لفافة بلاستيكية بداخلها جوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول.





وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر تم تحرير المحضر رقم 2474 جنح قسم رأس غارب لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



