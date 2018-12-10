ضبط 67 جركن مواد كيميائية لمعالجة مياه حمامات السباحة بالغردقة

تمكن ضباط مباحث قسم التموين بمدينة الغردقة، من ضبط كمية من المواد كيميائية لمعالجة مياه حمامات السباحة مجهولة المصدر بالغردقة، تم تحرير المحضر رقم 16160 جنح قسم أول الغردقة لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





حيث تلقي اللواء اشرف عزالعرب مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا يفيد بضبط "س ع ع" 46 سنة - مسئول عن أحد مخازن لاستيراد المواد الكيميائية، وبحوزته 67 جركن بوزن إجمالي 1930 جرام معبأ بمادة كيميائية لمعالجة مياه حمامات السباحة مجهولة البيانات، و9 جركن معبأ بمادة الصوديوم الكيميائية بوزن إجمالي 225 كجم مجهولة البيانات.



