الرياض - السعودية| القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى اليوم الوطني لبلاده

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس روش مارك كابوري رئيس بوركينا فاسو بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.





وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الصديق اطراد التقدم والازدهار.





كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس روش مارك كابوري رئيس بوركينا فاسو بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.





وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



