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الرياض - السعودية| القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى اليوم الوطني لبلاده

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 09:09 ص
الرياض - السعودية| القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى اليوم الوطني لبلاده
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 

تقدم صحيفة الرياض كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس روش مارك كابوري رئيس بوركينا فاسو بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس روش مارك كابوري رئيس بوركينا فاسو بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. 

وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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