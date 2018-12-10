أسطورة تدريب ريال مدريد يوافق على قيادة الأهلي

وافق البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني الأسبق لنادي ريال مدريد الإسباني – بشكل مبدئي – على تدريب النادي الأهلي خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.





وأبدى كارلوس كيروش الذي سبق له تدريب ريال مدريد 2003 – 2004 موافقته المبدئية على تدريب الأهلي بشرط تفعيل المفاوضات بشكل رسمي والاتفاق على كل التفاصيل المادية عن طريق وكلائه.





وكان الأهلي قد أعلن إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون عقب الخروج من بطولتي إفريقيا وكأس زايد للأندية الأبطال.







