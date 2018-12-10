"البدري وفرانك كوم" على رأس قائمة الترجي لمونديال الأندية

أنهى فريق الترجي التونسي استعداداته للمشاركة في كأس العالم للأندية في الإمارات، بفوز ودي ضد فريق مستقبل سكرة الناشط بدوري الهواة بهدفين نظيفين.





وسجل هدفي الترجي المهاجمين بلال الماجري وطه ياسين الخنيسي، في المباراة التي أجريت دون حضور الجماهير في ملعب المنزه بالعاصمة.





وتتجه بعثة الفريق المتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا اليوم الإثنين إلى الإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية.





وضمت قائمة لاعبي الترجي المشاركة في البطولة 23 لاعباً، يغيب عنها بالخصوص اللاعبين محمد علي اليعقوبي ومحمد علي الصغير بداعي الإصابة.





حراسة المرمى: معز بن شريفية، رامي الجريدي، علي الجمل.





خط الدفاع: خليل شمام، سامح الدربالي، شمس الدين الذوادي، علي المشاني، أيمن محمود، ايهاب مباركي، أيمن بن محمد، حسين الربيع.





وسط الملعب: محمد أمين المسكيني، فوسيني كوليبالي، فرانك كوم، غيلان الشعلالي، سعد بقير، محمد علي بن رمضان، آدم الرجايبي.





خط الهجوم: بلال الماجري، هيثم الجويني، أنيس البدري، يوسف البلايلي، طه ياسين الخنيسي.





ويلعب الترجي في 15 ديسمبر الجاري في الدور الثاني مع الفائز من مباراة الدور الأول بين فريق العين الإماراتي وتيم ولينجتون النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا.



