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تهنئة خاصة من رئيس حكومة إسبانيا لريفر بليت

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 08:56 ص
تهنئة خاصة من رئيس حكومة إسبانيا لريفر بليت
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وكالات
 
قدم رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، التهنئة لريفر بليت، على تتويجه بلقب كأس ليبرتادوريس، على حساب مواطنه بوكا جونيورز.

وكتب سانشيز، عبر حسابه على موقع التواصل تويتر، عقب تتويج ريفر باللقب، أمس الأحد "مبروك لريفر على انتصاره في كأس ليبرتادوريس".

وأضاف "الشكر والتقدير لمنظمي اللقاء، وخاصة قوات الأمن الوطنية التي أثبتت مرة أخرى جدارتها في ضمان الأمان".

وأرفق سانشيز، الذي شاهد من مقصورة ملعب سانتياجو برنابيو، مباراة إياب النهائي، التي فاز فيها ريفر 3-1 على بوكا، صورة للاعبي ريفر مع الكأس، وأخرى يظهر فيها أحد أفراد الأمن خلال اللقاء.

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