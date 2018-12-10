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أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 10ـ 12ـ 2018 في محافظة الإسماعيلية

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 08:40 ص
أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 10ـ 12ـ 2018 في محافظة الإسماعيلية
أرشيفية
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هشام إسماعيل
 
شهدت أسعار الفاكهة، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، استقرار في الأسعار، حيث وصل سعر كيلو البرتقال 4 جنيهات للكيلو، واليوسفي 4 جنيهات، والتين البرشومي 10 جنيها للكيلو، والجوافة من 5 الي 7 جنيهات للكيلو، والرمان 4 جنيهات للكيلو، والكاكا 8 جنيهات.

وسجل سعر العنب البناتي أحمر 7 جنيهات للكيلو، وعنب أصفر 5 جنيهات للكيلو، والموز 8 جنيهات للكيلو، والتفاح المصري 15 جنيهات للكيلو، والتفاح الأمريكي 25 جنيهًا للكيلو، والبرتقال 5 جنيهات للكيلو، والمشمش 15 جنيهات للكيلو.
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