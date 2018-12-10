أسعار اللحوم اليوم الاثنين 10ـ 12 ـ 2018 في محافظة الإسماعيلية

رصدت "الفجر" في محافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، أسعار اللحوم، بجميع أسواق المحافظة، والتي شهدت استقرارا في الأسعار، حيث سجل سعر الكيلو الواحد ما بين 75 و120 جنيها في مختلف شوادر البيع.



وسجل سعر كيلو اللحوم في منفذ المنتزة 80 جنيها للكيلو، وفي سوق الجمعة ما بين 90 و100 جنيها جنيه للكيلو، والمناطق الشعبية 90 جنيه للكيلو، بينما سجل سعر اللحوم الضأن 130 جنيهًا للكيلو، وسعر كيلو المشفي 120 جنيهًا، والكندوز 115 جنيهًا.



بينما وسجل سعر اللحم البرازيلي من 60 إلى 75 جنيهًا للكيلو، فيما سجل سعر اللحم السوداني من 70 إلى 80 جنيهًا، بينما سجل سعر الضأن المستورد من 60 إلى 70 جنيهًا، وبالنسبة لسعر الكبده المجمدة 30 جنيهًا، ويصل سعر الكبده البلدي الطازجة 130 جنيهًا.

