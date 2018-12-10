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محمد حمودة عن فيلم الهرم: "دعاية إيجابية"

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 06:58 ص
محمد حمودة عن فيلم الهرم: دعاية إيجابية
محمد حمودة
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور محمد حمودة، المحامي، إن الفيديو الإباحي الذي قام بتصويره شاب دنماركي، فوق الهرم يعتبر دعاية إيجابية.

وأوضح "حمودة"، في لقاء مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور الفضائية، ويقدمه محمد الباز: "أنا أسف هقول الكلام ده واللي يزعل يزعل.. أليس هذه دعاية إيجابية لأن هيتفرج عليه 10 أو 20 مليون أوروبي"، مشددًا على أن الدعاية الإيجابية للهرم وجماله.

وتابع: "السائح الأجنبي بيعمل ده عادي جدا في دولته.. وهذا لا يشغله.. ولكن يشغله منظر الهرم"، لافتا إلى أن الإعلام التركي يروج للقصة لأنه يريد سحب السياحة من مصر.

وأشار إلى أن الأمر كان يمكن أن يتم حله بشكل دبلوماسي، وأن تنبه السفارة المصرية على الدنمارك بتوعية السياح.
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