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"التعليم" تعتذر للطفل يوسف ضحية التنمر: "هناخد له حقه"

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 07:38 ص
التعليم تعتذر للطفل يوسف ضحية التنمر: هناخد له حقه
وزارة التعليم
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نعيم يوسف
 
اعتذرت يسرا علام، مستشار وزير التربية والتعليم للتسويق والاتصال، للطفل يوسف فيض الله حسن، الطالب في الصف الرابع الابتدائي، في مدرسة المستقبل بعزبة خيرالله، التابعة لإدارة البساتين التعليمية، لما تعرض له من تنمر من قبل أحد المدرسين ويدعى "محمود".

وقالت "علام"، في مداخلة مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه إيمان الحصري، تعليقا على الواقعة: "نحن نعتذر عن الموقف الذي تعرض له يوسف وهناخد له حقه.. لأننا بنغير المناهج ونريد تغيير البني أدم.. وأهم شيء لدينا هو إعادة بناء المواطن".

وتابعت: "سنتواصل مع مدير المديرية، ونتابع الحالة، والوزارة أسست حملة خاصة للتوعية ضد التنمر، ومازالت الحملات مستمرة في المدارس".

كان الطفل يوسف قد أكد تعرضه للتنمر من قبل أحد المدرسين الذي يسخر منه، ورفض أن يذهب إلى المدرسة، بسبب تعنت المدرس ضده لأنه لا يأخذ مجموعة تقوية لديه.
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