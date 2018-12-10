مسئول سابق بـ البترول: أسعار البنزين ستنخفض في هذه الحالة



وأشار "يوسف"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه الإعلامي سيد علي، إلى أنه إذا وصل سعر برميل النفط إلى 28 دولار أو 32 دولار، كما كان في أوقات سابقة، سيكون سعر البنزين في مصر غير مدعم.



وشدد نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، على أن الهدف هو أن يُباع البنزين للمواطن بسعر التكلفة العالمية، إذا ارتفعت الأسعار العالمية يرتفع محليًا، وإذا انخفضت ينخفض السعر المحلي، خاصة وأن البنزين المصري لا يتم فرض ضرائب عليه، بل يباع بسعر التكلفة فقط.



ولفت إلى أن تحريك أسعار البنزين في عام 2019 سيكون أيضا مرتبط بالأسعار العالمية للتكلفة، وحسب التكلفة التي ستكون عليها سيتم وضع الأسعار المحلية.

قال الدكتور مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، إن أسعار البنزين قد تنخفض في مصر في حالة انخفاض أسعار النفط العالمية.