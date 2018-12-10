عاجل.. تركي آل الشيخ: صفقتين من العيار الثقيل لـ"بيراميدز" خلال أيام





كشف المستشار تركي آل شيخ عن مفاجأة نارية بشأن تدعيم صفوف فريق بيراميدز خلال الميركاتو الشتوي.

وقال آل شيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :" صفقتين خلال أيام أن شاءالله مدوية".

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ قد أكد في وقت سابق عن نيته لإبرام ٥ صفقات من العيار الثقيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لبيراميدز.

ونجح بيراميدز في ضم 3 صفقات حتى الآن وهم عمرو مرعي وإيريك تراوري وحامد حمدان.