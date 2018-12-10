عاجل.. تركي آل الشيخ: صفقتين من العيار الثقيل لـ"بيراميدز" خلال أيام
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 04:01 صالفجر الرياضي
كشف المستشار تركي آل شيخ عن مفاجأة
نارية بشأن تدعيم صفوف فريق بيراميدز خلال الميركاتو الشتوي.
وقال آل شيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل
الاجتماعي "فيس بوك" :" صفقتين خلال أيام أن شاءالله مدوية".
يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ قد أكد
في وقت سابق عن نيته لإبرام ٥ صفقات من العيار الثقيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة
لبيراميدز.
ونجح بيراميدز في ضم 3 صفقات حتى الآن وهم عمرو مرعي وإيريك تراوري وحامد حمدان.
المزيد عن: كورة رياضة تركي ال الشيخ بيراميدز أخبار الرياضة