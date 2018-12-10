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عاجل.. تركي آل الشيخ: صفقتين من العيار الثقيل لـ"بيراميدز" خلال أيام

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 04:01 ص
عاجل.. تركي آل الشيخ: صفقتين من العيار الثقيل لـبيراميدز خلال أيام
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الفجر الرياضي
 


كشف المستشار تركي آل شيخ عن مفاجأة نارية بشأن تدعيم صفوف فريق بيراميدز خلال الميركاتو الشتوي.

 

وقال آل شيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :" صفقتين خلال أيام أن شاءالله مدوية".

 

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ قد أكد في وقت سابق عن نيته لإبرام ٥ صفقات من العيار الثقيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لبيراميدز.

 

ونجح بيراميدز في ضم 3 صفقات حتى الآن وهم عمرو مرعي وإيريك تراوري وحامد حمدان.

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