ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

معتز عبد الفتاح: "كنت هشتغل بمحل بيتزا وأنا في أمريكا"

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 04:46 ص
معتز عبد الفتاح: كنت هشتغل بمحل بيتزا وأنا في أمريكا
معتز عبد الفتاح
طباعة
نعيم يوسف
 
قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قطاع كبير من الشباب يعتقد أن "الشغل عيب"، معقبا: "وأنا في ثانوي كنت بساعد عمي في محل بقالة.. ولما روحت أمريكا كنت هشتغل في محل بيتزا".

وشدد "عبد الفتاح" في لقاء مع برنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، ويقدمه محمد علي خير، على ضرورة أن يكون جزءًا من الثقافة الأمريكية، وأن يعرف أخلاقيات العمل التي وصلت بهم إلى التقدم.

ولفت إلى أن مشكلة الرئيس الأسبق محمد مرسي، عندما سافر أمريكا أنه كان "يروح الجامعة والجامع بس"، موضحا أنه لا يعترض على ذهابه للجامع، ولكنه لم يتعرف على أخلاقيات العمل في أمريكا.
المزيد عن: معتز عبد الفتاح معتز بالله عبدالفتاح مرسي توك شو أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الأهلي
2
x
19:00
0
طلائع الجيش
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل
1
x
18:00
2
ولفرهامبتون
الدوري الإسباني
إيبار
4
x
13:00
4
ليفانتي
هويسكا
0
x
17:15
1
ريال مدريد
ريال سوسيداد
1
x
19:30
2
بلد الوليد
ريال بيتيس
0
x
21:45
0
رايو فاييكانو
الدوري الإيطالي
ميلان
0
x
21:30
0
تورينو
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/10/2018 6:20:00 AM