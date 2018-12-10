معتز عبد الفتاح: "كنت هشتغل بمحل بيتزا وأنا في أمريكا"



وشدد "عبد الفتاح" في لقاء مع برنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، ويقدمه محمد علي خير، على ضرورة أن يكون جزءًا من الثقافة الأمريكية، وأن يعرف أخلاقيات العمل التي وصلت بهم إلى التقدم.



ولفت إلى أن مشكلة الرئيس الأسبق محمد مرسي، عندما سافر أمريكا أنه كان "يروح الجامعة والجامع بس"، موضحا أنه لا يعترض على ذهابه للجامع، ولكنه لم يتعرف على أخلاقيات العمل في أمريكا.

قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قطاع كبير من الشباب يعتقد أن "الشغل عيب"، معقبا: "وأنا في ثانوي كنت بساعد عمي في محل بقالة.. ولما روحت أمريكا كنت هشتغل في محل بيتزا".