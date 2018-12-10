مفاجأة جديدة من "كلبش3" للجمهور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة الفنان أحمد عبد العزيز، اثناء تعاقده على المشاركة في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "كلبش" للفنان أمير كرارة، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.





يذكر أن الجزء الثالث من "كلبش" يشارك فيه كل من أمير كرارة، هشام سليم، أحمد العوضي، محمد علي رزق، وعدد آخر من نجوم الجزء "٢"، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.