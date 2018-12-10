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عماد متعب: بوجلبان كان من الجنود المجهولين في الأهلي

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 02:31 ص
عماد متعب: بوجلبان كان من الجنود المجهولين في الأهلي
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علاء خليف
 

أكد عماد متعب مهاجم الأهلي السابق، أن التونسي أنيس بوجلبان لاعب الفريق الاحمر السابق كان أحد الجنود المجهولين في الفريق مثل حسام عاشور ومحمد شوقي.


وأضاف متعب في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " بوجلبان لاعب متميز على المستويين الفني والأخلاقي، وكان أحد جنود الأهلي المجهولين خلال الفترة التي لعبنا فيها سويًا مثل حسام عاشور ومحمد شوقي".


وأتم "متعب" تصريحاته قائلًا: "بوجلبان كان مثال للنجم المحترف الملتزم وجميعنا نعتز بصداقته".

المزيد عن: كورة عماد متعب رياضة الأهلي أنيس بوجلبان أخبار الرياضة
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