ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بوجلبان: نتائج الأهلي ليست كارثية..وكارتيرون لا يتحمل مسؤولية خسارة اللقب الإفريقي

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:17 ص
بوجلبان: نتائج الأهلي ليست كارثية..وكارتيرون لا يتحمل مسؤولية خسارة اللقب الإفريقي
طباعة
علاء خليف
 

يري أنيس بوجلبان نجم الأهلي السابق أن نتائج الأهلي في الفترة الأخيرة لم تكن كارثية بالشكل الذي يراه البعض.


وأضاف "بوجلبان" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون":"من الخطأ تحميل كارتيرون المسئولية كاملة عن خسارة الأهلي للنهائي الأفريقي".


وأتم: "غياب معلول وأجايي وأزارو كان له أثر كبير في خسارة الأهلي أمام الترجي في نهائي أفريقيا".

المزيد عن: كورة رياضة انيس بوجلبان الترجي الأهلي أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الأهلي
2
x
19:00
0
طلائع الجيش
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل
1
x
18:00
2
ولفرهامبتون
الدوري الإسباني
إيبار
4
x
13:00
4
ليفانتي
هويسكا
0
x
17:15
1
ريال مدريد
ريال سوسيداد
1
x
19:30
2
بلد الوليد
ريال بيتيس
0
x
21:45
0
رايو فاييكانو
الدوري الإيطالي
ميلان
0
x
21:30
0
تورينو
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/10/2018 1:40:01 AM