بوجلبان: نتائج الأهلي ليست كارثية..وكارتيرون لا يتحمل مسؤولية خسارة اللقب الإفريقي
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:17 صعلاء خليف
يري أنيس بوجلبان نجم الأهلي السابق أن نتائج الأهلي في الفترة الأخيرة لم تكن كارثية بالشكل الذي يراه البعض.
وأضاف "بوجلبان" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون":"من الخطأ تحميل كارتيرون المسئولية كاملة عن خسارة الأهلي للنهائي الأفريقي".
وأتم: "غياب معلول وأجايي وأزارو كان له أثر كبير في خسارة الأهلي أمام الترجي في نهائي أفريقيا".
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