بوجلبان: نتائج الأهلي ليست كارثية..وكارتيرون لا يتحمل مسؤولية خسارة اللقب الإفريقي

يري أنيس بوجلبان نجم الأهلي السابق أن نتائج الأهلي في الفترة الأخيرة لم تكن كارثية بالشكل الذي يراه البعض.





وأضاف "بوجلبان" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون":"من الخطأ تحميل كارتيرون المسئولية كاملة عن خسارة الأهلي للنهائي الأفريقي".



