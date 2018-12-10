عاجل.. أخر تطورات مفاوضات الأهلي ونجم منتخب تونس

كشف أنيس بوجلبان نجم الأهلي السابق حقيقة مفاوضات الأهلي مع محمد أمين بن عمر لاعب النجم الساحلي التونسي وحقيقة وساطته لضم اللاعب للقلعة الحمراء.

وقال "بوجلبان" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" مع الاعلامي أحمد شوبير: " بالفعل محمد أمين بن عمر ضمن المرشحين للانتقال للأهلي، ولكن المفاجآت واردة وقد يكون الأهلي يسير في طريق مختلف في تونس وليس "بن عمر" ".

وأضاف: " أمين بن عمر من افضل لاعبي وسط الملعب في تونس خلال الـ10 سنوات الماضية وبالتأكيد انضمامه للأهلي سيكون اضافة قوية للفريق".

وعن إمكانية تعاقد الأهلي مع بن عمر هذا الموسم قال: " كل شيئ وارد، ولكن معرفتي بتكتم الأهلي على صفقاته تؤكد صعوبة انتقال اللاعب للأهلي، خاصة بعد تداول اسمه كثيرًا في الاعلام".