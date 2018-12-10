١١ معلومة عن ماجد الكدواني في عيد ميلاده

يحتفل الفنان ماجد الكدواني، اليوم الإثنين، بعيد ميلاده الحادي والخمسين.

وفي السطور التالية، يقدم " الفجر الفني " ١١ معلومة عنه.

١- ولد ماجد في العاشر من ديسمبر ١٩٦٧، في حي شبرا.





٢- قضى سنوات طفولته ومراهقته حتى حصل على الثانوية العامة في الكويت.





٣- عاد إلى مصر، لاستكمال دراسته الجامعية، حيث تخرج في كلية الفنون الجميلة، قسم ديكور مسرحي عام ١٩٨٥، وشارك في إعداد ديكور وإضاءة العديد من المسرحيات في الكلية.





٤- في عام ١٩٩٠، التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج في عام ١٩٩٥.





٥- جاءت انطلاقته التمثيلية بعد مشاركته في مسلسل "أرابيسك أيام حسن النعماني"، ومسرحية "٧٢٧" أمام محمود عبدالعزيز.





٦- توالت الأعمال الناجحة التي شارك فيها الكدواني، ومنها مسلسلات: "نحن لا نزرع الشوك"، و"زيزينيا"، و"آوان الورد.





٧- في عام 1999، شارك في فوازير "أبيض وأسود.. تاني".





٨- أسندت له البطولة المطلقة للمرة الأولى في فيلم "جاي في السريع"، والذي لم يحقق نجاح يذكر.





٩- شارك في العديد من الأفلام الناجحة منذ مطلع الألفينات، نذكر منها: "حرامية في تايلاند"، و"حرامية في كي جي تو"، و"الرهينة"، و"عسكر في المعسكر"، و"مقلب حرامية"، و"الفرح"، و"ساعة ونص"، و"لا تراجع ولا استسلام".





١٠- حصد العديد من الجوائز، كان آخرها جائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم "الأصليين" في المهرجان القومي للسينما الشهر الماضي.

١١- متزوج من زميلته في كلية الفنون الجميلة، وأنجب منها طفلين هما يوسف وساندرا.



