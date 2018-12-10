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١١ معلومة عن ماجد الكدواني في عيد ميلاده

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:00 ص
١١ معلومة عن ماجد الكدواني في عيد ميلاده
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شيماء عطية
 


يحتفل الفنان ماجد الكدواني، اليوم الإثنين، بعيد ميلاده الحادي والخمسين.


وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ١١ معلومة عنه.


١- ولد ماجد في العاشر من ديسمبر ١٩٦٧، في حي شبرا.


٢- قضى سنوات طفولته ومراهقته حتى حصل على الثانوية العامة في الكويت.


٣- عاد إلى مصر، لاستكمال دراسته الجامعية، حيث تخرج في كلية الفنون الجميلة، قسم ديكور مسرحي عام ١٩٨٥، وشارك في إعداد ديكور وإضاءة العديد من المسرحيات في الكلية.


٤- في عام ١٩٩٠، التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج في عام ١٩٩٥.


٥- جاءت انطلاقته التمثيلية بعد مشاركته في مسلسل "أرابيسك أيام حسن النعماني"، ومسرحية "٧٢٧" أمام محمود عبدالعزيز.


٦- توالت الأعمال الناجحة التي شارك فيها الكدواني، ومنها مسلسلات: "نحن لا نزرع الشوك"، و"زيزينيا"، و"آوان الورد.


٧- في عام 1999، شارك في فوازير "أبيض وأسود.. تاني".


٨- أسندت له البطولة المطلقة للمرة الأولى في فيلم "جاي في السريع"، والذي لم يحقق نجاح يذكر.


٩- شارك في العديد من الأفلام الناجحة منذ مطلع الألفينات، نذكر منها: "حرامية في تايلاند"، و"حرامية في كي جي تو"، و"الرهينة"، و"عسكر في المعسكر"، و"مقلب حرامية"، و"الفرح"، و"ساعة ونص"، و"لا تراجع ولا استسلام".


١٠- حصد العديد من الجوائز، كان آخرها جائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم "الأصليين" في المهرجان القومي للسينما الشهر الماضي.
١١- متزوج من زميلته في كلية الفنون الجميلة، وأنجب منها طفلين هما يوسف وساندرا.


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